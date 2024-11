Consiglio provinciale a Viterbo: si discute su bilancio e tutela del territorio

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

La Provincia di Viterbo comunica alle SS.LL. che il Consiglio Provinciale è convocato, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del vigente Regolamento, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili, sita in Via Saffi n. 49, il giorno 29/11/2024 alle ore 9:30 in prima convocazione ed il giorno 30/11//2024 alle ore 9:30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione verbali seduta precedente;

3. Variazione al bilancio di previsione 2024/2025/2026;

4. Ordine del giorno concernente la posizione unitaria della Provincia di Viterbo relativa alla eccessiva realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabili (FER) a tutela delle peculiarità del proprio territorio.