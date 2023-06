Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, il punto sull’attività di bonifica del territorio

Riceviamo da ANBI Lazio e pubblichiamo

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, nell’ambito delle attività riguardanti i lavori di bonifica, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque e la tutela dell’ambiente, nelle scorse settimane, ha continuato il programma delle proprie attività. Sono stati completati una serie di lavori di sfalcio della vegetazione spontanea lungo fossi e canali di competenza. Le attività, così come da consuetudine degli ultimi anni, sono stati condotti in amministrazione diretta, utilizzando mezzi e personale propri del Consorzio. In particolare le attività hanno riguardato gli influenti “C”, “L”, “N” e “O” del Canale Palocco, nei canali Pineta 9, 10 e 13, nel Canale Ponente e nel Canale Dragoncello, nonché nel Fosso del Confine, tutti ubicati nel Comune di Roma, nel perimetro del X Municipio dove si è proceduto anche al taglio meccanico della vegetazione spontanea lungo le sponde ed in alveo. Sempre sul territorio del Comune di Roma, ma nel perimetro del IX Municipio, il personale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha provveduto alle lavorazioni sul Fosso Malafede e sul Fosso Trigoria, eseguendo, anche in questo caso, sfalci delle sponde e dell’alveo con riprofilatura delle sponde. Stesse attività nella zona di Isola Sacra (Fiumicino), nel Colatore I e nel Colatore P oltre che nel Collettore primario di ponente, sempre nel Comune di Fiumicino. Anche a Pomezia sono state eseguite le attività. Oggetto dell’intervento tra l’altro il Fosso della Crocetta, dove si è provveduto al taglio delle sponde e dell’alveo, includendo anche la riprofilatura delle sponde stesse. Altri lavori di sfalcio, riprofilatura delle sponde e taglio degli argini lungo hanno riguardato altri importanti corsi d’acqua, tra cui il Fosso della Vaccareccia, il Fosso Rio Torto (della Maggiona) e il Fosso dell’Isolotto, tutti nel territorio di Pomezia. Nel Comune di Cerveteri, attività sono state garantite presso il Fosso del Marmo e sul Fosso Montetosto Centocorvi. Anche in questo caso oggetto degli interventi lavori di sfalcio delle sponde e dell’alveo con riprofilatura delle sponde. Medesime attività anche sul Fosso Palidoro e nel Fosso Mentuccia, situati nel Comune di Fiumicino. Infine, nel Comune di Montalto di Castro sono stati effettuati interventi di sfalcio delle sponde e dell’alveo con riprofilatura delle sponde nel Canale Margherita e nel Fosso Tafone. Inoltre è stato eseguito il taglio delle sponde e dell’alveo nel Fosso Rompicollo/Fornello e nel Fosso Valfragida, ubicati nel Comune di Tarquinia. “Tutti gli interventi sono stati realizzati con l’intento di migliorare la sicurezza idraulica e la fruibilità del territorio.” – ha sottolineato il Presidente del CBLN, Niccolò Sacchetti che ha aggiunto –

la nostra priorità è garantire un corretto deflusso delle acque, riducendo i rischi di allagamenti e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente. Continueremo a dedicare impegno e risorse per mantenere e migliorare la funzionalità dei corsi d’acqua nella nostra area di competenza che oggi più di ieri rappresenta, senza dubbio, una nostra priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto”.