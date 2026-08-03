La Centrale Ortofrutticola e la Cooperativa Pantano ricordano Claudio Torresi: “Un pilastro delle nostre realtà”

Riceviamo e pubblichiamo

A nome della Centrale Ortofrutticola di Tarquinia e della Cooperativa Pantano, ci stringiamo con profonda commozione al dolore della famiglia Torresi per la perdita del nostro caro Claudio.

Si è perso non solo un agricoltore stimato e un socio storico, ma un pilastro fondamentale delle nostre due realtà. Nel suo ruolo di Amministratore, in entrambe le cooperative, ha operato con lungimiranza e un amore immenso per entrambe, lasciando un’impronta indelebile in tutti noi.

Lo ricordiamo tutti come un uomo generoso, dinamico, un lavoratore instancabile e un grande amico, sempre pronto al dialogo e al sostegno reciproco, accompagnato sempre dal suo sorriso, profondamente innamorato della sua famiglia e della sua terra.

Soprannominato dai suoi amici piú stretti “Principe” è stato in effetti un uomo dall’animo d’oro, impossibile da non ricordare se non con profondo affetto.

Entrambi i Presidenti, il consiglio di Amministrazione, i soci e i dipendenti della Centrale Ortofrutticola e della Cooperativa Pantano, esprimono il proprio cordoglio e il massimo rispetto per la sua memoria e rivolgono un caloroso e affettuoso abbraccio alla moglie Tiziana, alle figlie Sara e Veronica, ai generi e a tutti i parenti, stringendoci a loro con sincera vicinanza.