Sagra della Nocciola 2026, le sfilate diventano uno spettacolo: arriva “Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato”

La magia torna a invadere le strade di Caprarola. Dopo il successo della scorsa edizione, la 70ª Sagra della Nocciola rilancia la formula che ha rinnovato uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: le grandi sfilate dei carri allegorici, in programma domenica 23 e sabato 29 agosto, saranno ancora una volta un unico spettacolo narrativo, capace di accompagnare il pubblico dall’inizio alla fine.

Il tema scelto per il 2026 è “Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato”, una rivisitazione originale della celebre storia che, per l’occasione, si tinge dei colori e dei sapori di Caprarola, trasformando la nocciola, simbolo del territorio, nella protagonista assoluta del racconto.

Dopo “Lo Schiaccianocchie”, una nuova favola tutta caprolatta

La formula, introdotta lo scorso anno con “Lo Schiaccianocchie”, ha rappresentato una svolta per la manifestazione. Al posto di carri indipendenti tra loro, il pubblico ha assistito a una storia unica, sviluppata attraverso scenografie, personaggi, musica e coreografie.

Una scelta che ha riscosso un grande successo e che viene riproposta anche per questa edizione speciale, quella del settantesimo anniversario della Sagra della Nocciola.

La Via Dritta si trasforma in un teatro a cielo aperto

Il corteo partirà, come da tradizione, dalle Scuderie di Palazzo Farnese per attraversare Via Filippo Nicolai, la celebre Via Dritta, che per l’occasione diventerà un grande palcoscenico all’aperto ai piedi del maestoso Palazzo Farnese.

Uno scenario unico, capace di esaltare l’atmosfera della manifestazione e coinvolgere il pubblico in un percorso fatto di fantasia, musica e spettacolo.

Il lavoro dei volontari e tre aree dedicate al gusto

Dietro la realizzazione dell’evento c’è il lavoro della Classe 1986 e di decine di volontari che, da mesi, sono impegnati nella costruzione dei carri allegorici, dei costumi e delle scenografie.

Le sfilate rappresentano da sempre il momento più atteso della Sagra e anche quest’anno si preparano ad attirare migliaia di visitatori da tutta la Tuscia e non solo.

Ad accompagnare lo spettacolo ci saranno inoltre tre aree food, curate dalla Pro Loco di Caprarola e distribuite lungo il percorso: una dedicata allo street food, una ai piatti della tradizione e una riservata ai fritti, per permettere al pubblico di vivere una serata che unisce spettacolo, convivialità e sapori locali.

Con “Willy Nocchia e la Fabbrica di Nocciolato”, la 70ª Sagra della Nocciola celebra così un traguardo storico guardando al futuro, senza rinunciare alle proprie radici, con una formula che negli ultimi anni ha saputo rinnovare uno degli eventi più rappresentativi dell’estate della Tuscia.