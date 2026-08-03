Doppio tutto esaurito per il nuovo Varietà della Compagnia Teatro Popolare di Tarquinia

Doppio appuntamento e doppio tutto esaurito per “Varietà… la gente ride a teatro”, il nuovo spettacolo della Compagnia Teatro Popolare di Tarquinia APS, andato in scena il 31 luglio a Marina Velka e il 1° agosto a Villa Farinacci, a Roma.

Lo spettacolo ha proposto una successione di sketch comici alternati a momenti di riflessione, coinvolgendo il pubblico con una formula ispirata al teatro di varietà e costruita attraverso continui cambi di ritmo, personaggi e situazioni.

Uno spettacolo firmato da Annibale Izzo

Autore, regista e interprete dello spettacolo è Annibale Izzo, che ha curato un progetto privo di una trama lineare, ma costruito attraverso una sequenza di quadri scenici collegati tra loro. La formula ha permesso agli attori di cimentarsi con personaggi e registri interpretativi differenti, alternando comicità e momenti più intensi.

Tra questi, il monologo “Vita da cellulare”, scritto dallo stesso Izzo e interpretato da Edoardo Castellani, dedicato a un tema di stretta attualità.

Il cast e i prossimi appuntamenti

Sul palco si sono alternati Massimino Di Benedetto, Massimo Bernabei, Valeria Costa, Maurizio Favi, Sandra Inghes, Fabio Prili, Carla Milizia, Edoardo Castellani e Annibale Izzo.

La compagnia ha inoltre rivolto un ringraziamento al tecnico audio e luci Marcello Costa e all’assistente di scena Isabel Barcia Hernandez per il lavoro svolto dietro le quinte.

Il tour dello spettacolo proseguirà con due nuove date: il 7 agosto al Camping Riva dei Tarquini, in località Spinicci, a Tarquinia, e l’11 agosto in piazza Allerona, ad Arlena di Castro.