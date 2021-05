Corniglia (M5S Montalto): “Lavori di dragaggio sul fiume Fiora, atto finale?”

Riceviamo da Francesco Corniglia (Consigliere comunale M5S Montalto) e pubblichiamo

La domanda é una sola, quando finiscono i lavori ? L’inizio lavori era previsto il 12 aprile 2021. É stata delimitata l’area lavori contenente l’area di carico (del materiale dragato) a sinistra idraulica del fiume Fiora, alla sua foce. La draga moto/nave con rimorchiatore é venuta a Montalto di Castro la domenica 9 maggio 2021 e non ha potuto svolgere il suo lavoro per le mutate condizioni del fondale, tanto che si é reso necessario cambiare la tipologia di macchinario come da variante al progetto. La variante infatti prevede una diversa metodologia di dragaggio che, invece di essere “meccanico” come previsto nel 2020, viene proposto “idraulico”, ed il ripascimento viene limitato a due zone anziché otto.

Cambia la draga e cambia anche il trasporto della sabbia non più via mare ma via terra, come detto in soli due siti anziché otto che sono: Marina di Pescia Romana e Loc. Le Murelle. Nel frattempo veniva decisa l’apertura della stagione balneare montaltese al 15 maggio 2021. Nella giornata di venerdì 14 maggio sotto gli occhi di numerose persone, mediante l’uso di un mezzo Dumper viene trasportata sabbia dall’area di carico a sx idraulica fiume Fiora fino ad un punto di ripascimento non riportato nella variante di progetto. Il trasporto viene effettuato sull’arenile per un tragitto di circa un km.

Nei successivi giorni viene smantellata l’area di carico e dove era stata creata una buca per far riposare la sabbia dragata dal fiume Fiora, ed il cantiere sparisce. Dal nove maggio aspettiamo la draga che finalmente dovrebbe essere arrivata in prossimità di Montalto ieri pomeriggio.

Oggi é il 27 maggio e la situazione é la seguente:

1) la foce del fiume é insabbiata con tutte le difficoltà che questo comporta;

2) l’ex area deposito a sinistra della foce é stata chiusa ma il ripristino dei luoghi ante opera deve ancora avvenire perché non posso credere che lo stato attuale sia quello che l’amministrazione comunale vuole offrire ai turisti;

3) i mezzi meccanici sono stati spostati sul lato destro della foce e non più dal lato abitato.

Appare scontato che ci sarà od é già stata fatta una ulteriore variante al progetto per capire quanta sabbia verrà dragata e con quale macchinario e modalità, dove verrà creata l’area di deposito, come e dove verrà fatto il ripascimento. Tutto questo a stagione estiva aperta. Un’ ulteriore conferma della incapacità amministrativa dell’attuale maggioranza Caci, ma questa purtroppo non é una novità.