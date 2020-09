Coronavirus a Londra e nel Regno Unito: il Governo sta considerando nuove restrizioni contro la seconda ondata

Boris Johnson trascorrerà il fine settimana valutando se inasprire le misure di contenimento del Covid-19 in Inghilterra, dopo aver ammesso che il Regno Unito sta “ora assistendo a una seconda ondata”.

Pare che il governo stia valutando provvedimenti quali il divieto per riunioni di famiglie e la riduzione dell’orario di apertura di pub e ristoranti. Il tutto mentre già almeno 13,5 milioni di persone, circa una su cinque della popolazione britannica, stanno già affrontando restrizioni locali. A Londra, misure aggiuntive sono “sempre più probabili”, stando a quanto ha detto il suo sindaco. Il premier Johnson ha potere diretto sulle restrizioni solo in Inghilterra. I governi devoluti in Scozia, Galles e Irlanda del Nord possono stabilire le proprie regole.

È stata registrata una crescita diffusa del virus in tutto il paese, con casi che raddoppiano ogni sette-otto giorni. Venerdì ci sono stati altri 4.322 casi confermati: è la prima volta che il totale giornaliero di test positivi ha superato i 4.000 dall’8 maggio. Nel frattempo, i governi di tutta Europa hanno annunciato nuove restrizioni per contrastare l’aumento delle infezioni.

Parlando venerdì, Johnson ha detto di non voler “adottare misure di blocco più restrittive”, ma che potrebbero essere necessarie regole di distanziamento sociale più rigorose. “Chiaramente – ha aggiunto – quando si guarda a ciò che sta accadendo, ci si deve chiedere se dobbiamo andare oltre la regola del sei che abbiamo introdotto lunedì”.

Tuttavia, scuole e luoghi di lavoro dovrebbero rimanere aperti. Al numero 10 di Downing Street si sta anche pensando di limitare gli orari di apertura di pub e ristoranti in tutto il paese, come è già successo in molte zone dell’Inghilterra nordorientale, dove i pub dovevano chiudere alle 22:00 BST di venerdì.

Il vice leader laburista Angela Rayner ha chiesto al governo di tenere una riunione di emergenza Cobra, consultare gli scienziati e migliorare la comunicazione in modo che “le persone possano fare la cosa giusta”. “Se il governo sarà in grado di farlo, li sosterremo”, ha detto alla BBC. Anche il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon e il primo ministro gallese Mark Drakeford hanno chiesto una riunione del Cobra.

Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è detto estremamente preoccupato per le prove dell’accelerazione della velocità con cui il coronavirus si sta diffondendo nella capitale. “Prenderemo in considerazione alcune delle misure che sono già state imposte in altre parti del Regno Unito”, ha affermato. “Sono fermamente convinto che non dovremmo aspettare, come è successo sei mesi fa, che questo virus diventi nuovamente fuori controllo prima di agire”.

Lo Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) del governo ha affermato che il numero R, che rappresenta il numero di persone a cui una persona infetta trasmetterà il virus, è salito tra 1,1 e 1,4. Sebbene le morti rimangano a un livello molto basso, Sage ha detto che l’aumento del numero R “mostra che ci stiamo muovendo verso una crescita più ampia della trasmissione a un ritmo più veloce”.

Il forte aumento dei casi nel Regno Unito nelle ultime due settimane è dovuto ai problemi in corso con il programma di test e tracciamento del governo, che ha portato le persone a lottare per accedere ai test. L’ex consigliere governativo Prof Neil Ferguson, il cui consiglio è stato fondamentale per la decisione di entrare in blocco a marzo, ha detto che un mini blocco di due settimane potrebbe aiutare a “resettare” il virus.