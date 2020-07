Coronavirus a Londra: palestre e piscine al chiuso iniziano a riaprire dopo il blocco

Alcune palestre al coperto, piscine e impianti sportivi in ​​Inghilterra hanno riaperto per la prima volta da marzo a seguito dell’ultimo allentamento delle regole di lockdown, anche se almeno un terzo delle strutture pubbliche dovrebbe rimanere chiuso.

Le palestre devono seguire rigorose misure igieniche e di distanziamento sociale, come limitare il numero di persone che utilizzano la struttura e spaziare le attrezzature, oltre a ridurre le dimensioni delle classi e garantire un’adeguata ventilazione, secondo le indicazioni del governo emesse all’inizio del mese.

Palestre e piscine all’aperto sono aperte in Inghilterra dal 4 luglio perché c’è meno rischio di contrarre il coronavirus all’aperto. Le palestreindoor in Irlanda del Nord sono state riaperte all’inizio di questo mese, ma rimangono chiuse in Scozia e Galles.

Swim England ha pubblicato la propria guida per gli operatori su come riaprire le piscine al chiuso, compresa l’implementazione di un sistema di entrata e uscita a senso unico. L’amministratore delegato Jane Nickerson ha dichiarato che i problemi finanziari a cui si va incontro a seguito delle regole per garantire la sicurezza fanno sì che meno del 20% delle piscine riaprirà questo fine settimana. Il costo del riscaldamento e l’implementazione delle nuove linee guida, infatti, significano che molti non possono permettersi di aprire, ha dichiarato Nickersonal programma Today di BBC Radio 4, invitando il governo a fornire un maggiore sostegno finanziario ai gestori in difficoltà, affermando che i fondi aiuterebbero anche i programmi per combattere l’obesità.

Nel frattempo, il segretario alla salute Matt Hancock ha confermato che le palestre e le strutture sportive non riapriranno a Luton o Blackburn with Darwen a causa di un aumento dei casi di coronavirus in quelle aree.