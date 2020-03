Coronavirus a Tarquinia, ecco le indicazioni per le donazioni tramite il conto di tesoreria comunale

Il Comune di Tarquinia mette a disposizione il proprio conto di tesoreria comunale per le donazioni che i cittadini vorranno effettuare per contribuire alle spese per l’emergenza “COVID-19” da effettuarsi sul territorio comunale, per incrementare le risorse da destinare alle persone bisognose.

L’IBAN sul quale la cittadinanza può far affluire il proprio contributo è IT23 Z030 6939 0421 00000046 037, indicando la causale “EMERGENZA COVID- 19”. Le somme raccolte confluiranno nel capitolo vincolato d’entrata del bilancio comunale n. 313710/2020 e saranno utilizzate per realizzare obiettivi precisi e definiti, per i quali si provvederà a dare la massima pubblicità attraverso una rendicontazione periodica.