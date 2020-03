Coronavirus, a Tarquinia la carrozzeria Magicar sanifica ambulanze e mezzi delle forze dell’ordine: “Lavorano per noi, ma piacere aiutarli”

Ancora un’azienda tarquiniese che ha messo a disposizione la propria opera e la propria tecnologia per aiutare – in questo caso dal punto di vista di una maggiore sicurezza – i soccorritori e le forze dell’ordine impegnate sulle strade per l’emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus.

La carrozzeria Magicar di Tonino e Alex De Carli sta provvedendo, in maniera del tutto gratuita, a sanificare i mezzi di soccorso e quelli degli agenti delle varie forze dell’ordine con un particolare macchinario. “Uno strumento per l’abbattimento batteriologico che oltre ai mezzi permette di lavorare anche in grandi ambienti. – spiega Alex – Si tratta di un processo chimico che, con l’ozono, porta all’abbattimento della carica batteriologica di ogni tipo”. “Ci fa piacere, nel nostro piccolo, dare una mano come possiamo – conclude Alex – per questo abbiamo dato la nostra disponibilità a livello ospedaliero e di forze dell’ordine: sono sulla strada per noi e siamo felici di aiutarli”.