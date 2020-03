Coronavirus, chiusi nel Regno Unito i parchi e giardini del National Trust, restano aperti i Royal Parks a Londra

Il National Trust ha fatto marcia indietro sulla decisione di mantenere aperti tutti i suoi parchi e giardini: ora sono tutti chiusi, nel tentativo di cercare di limitare la diffusione del coronavirus. Si è rivelato, infatti, un grosso problema quello del contenere le molte persone che si dirigevano verso queste località, a seguito del blocco delle attività nelle città.

La decisione riguarda anche i Kew Gardens, un altro posto che aveva tentato di rimanere aperto durante la pandemia. I London’s Royal Parks rimangono aperti – così come molti parchi locali – come luogo per i londinesi in cui esercitarsi per il loro benessere fisico e mentale. Tuttavia, vale la raccomandazione, se non proprio la supplica, di osservare le distanze sociali di sicurezza.