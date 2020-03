Coronavirus, Gran Bretagna in lockdown: Johnson annuncia un sistema del tutto simile all’Italia

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato nuove rigide misure di blocco per contrastare la crescita dei casi di coronavirus nel Regno Unito.

Il primo ministro ha affermato che da lunedì sera alle persone sarà permesso di lasciare la propria casa solo per scopi molto limitati, tra cui lo shopping per le necessità di base, una forma di esercizio fisico al giorno, necessità mediche e viaggi di lavoro solo quando assolutamente necessario.

Johnson ha affermato che alla gente è stato chiesto di rimanere a casa durante questa pandemia: “E sebbene molti cittadini stiano rispettando le raccomandazioni – e ringrazio tutti voi – è giunto il momento per tutti noi di fare di più.

“Da questa sera devo dare al popolo britannico un’istruzione molto semplice: dovete stare a casa. Perché la cosa fondamentale che dobbiamo fare è fermare la diffusione della malattia tra le famiglie”.

“Questo è il motivo per cui alle persone sarà permesso di lasciare la propria casa solo per i seguenti scopi molto limitati: fare acquisti per le necessità di base, il più raramente possibile; una forma di esercizio al giorno – ad esempio una corsa, una camminata o una pedalata – da solo o con membri della tua famiglia; qualsiasi necessità medica, per fornire assistenza o aiutare una persona vulnerabile; per spostarti da e verso il lavoro, ma solo dove ciò è assolutamente necessario e non può essere fatto da casa”.

Johnson ha aggiunto che “per garantire il rispetto delle istruzioni del governo di rimanere a casa, immediatamente chiuderemo tutti i negozi che vendono beni non essenziali, compresi i negozi di abbigliamento e elettronici e altri locali tra cui biblioteche, campi da gioco e palestre all’aperto e luoghi di culto; interromperemo tutte le riunioni di più di due persone in pubblico – escluse le persone con cui vivi; e interromperemo eventi sociali, inclusi matrimoni, battesimi e altre cerimonie, ma esclusi i funerali. I parchi rimarranno aperti per l’esercizio ma gli assembramenti saranno dispersi”.