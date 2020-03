Coronavirus in Gran Bretagna: government business support, chi può accedervi e come fare richiesta

Il governo britannico ha diffuso ulteriori dettagli sul pacchetto di sostegno finanziario da £ 350 miliardi che il Cancelliere Rishi Sunak ha promesso alle imprese del Regno Unito per affrontare gli effetti della pandemia di coronavirus.

La scorsa settimana ha dichiarati di pagare ai dipendenti sino all’80% delle loro retribuzioni, con un limite di £ 2.500 al mese, nel tentativo di proteggere i posti di lavoro.

Martedì sono stati annunciati altri due piani per aiutare le imprese: un nuovo programma di prestiti per l’interruzione dell’attività senza interessi per le piccole e medie imprese e un’opzione finanziaria della Banca d’Inghilterra per le grandi imprese.

Come funzionerà il programma di prestiti per l’interruzione dell’attività? Lo spiega in sintesi BBC News.

Le piccole e medie imprese (PMI) con sede nel Regno Unito con un fatturato annuo inferiore a £ 45 milioni possono richiedere un prestito senza interessi fino a £ 5 milioni per aiutarli a superare le difficoltà legate a Covid-19.

Il governo garantirà un agevolazioni per coprire gli interessi e le commissioni iniziali per i primi 12 mesi e garantirà l’80% dell’importo del prestito per dare alle banche e alle società finanziarie la garanzia al prestito.

Tutte le piccole e medie imprese saranno in grado di prendere in prestito denaro? Non necessariamente: le imprese dovranno dimostrare di essere imprese redditizie che hanno lavorato con successo, ma hanno solo bisogno di un supporto aggiuntivo per far fronte alle difficoltà a breve termine causate dall’interruzione attuale. Alcune aziende, per cui, potrebbero non essere ammesse.

Il denaro sarà fornito dagli oltre 40 istituti di credito che hanno aderito al sistema, comprese banche come Barclays, HSBC, Lloyds e NatWest, nonché altre società finanziarie specializzate.

Alle imprese viene chiesto di contattare prima la propria banca (se partecipano al programma) tramite il sito Web della società, se possibile, e rivolgersi ad altri istituti di credito solo se necessario.

La British Business Bank, che gestisce il programma, ha dichiarato alla BBC il 23 marzo che si aspetta che i soldi inizino a essere stanziati “questa settimana”.

A questo link ulteriori informazioni sul programma.

I lavoratori autonomi possono presentare domanda al regime di prestiti per interruzioni dell’attività?

Sì, la British Business Bank afferma che i lavoratori autonomi con un fatturato annuo fino a £ 45 milioni possono fare domanda nell’ambito del programma, purché operino attraverso un conto bancario aziendale e generino più del 50% del loro fatturato dall’attività commerciale.

Ciò include le imprese individuali, i liberi professionisti e le limited partnerships che operano in tutti i settori.

HM Treasury ha dichiarato alla BBC che il governo “sta lavorando duramente per ulteriori misure a sostegno dei lavoratori autonomi”.