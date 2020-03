Coronavirus, la situazione a Parigi e nell’Ile de France secondo l’Agence Régionale de Santé

Ad oggi, Parigi e Ile de France presentano il maggior numero di casi di pazienti francesi infetti dal coronavirus: lo comunica l’Agence Régionale de Santé, secondo cui al 18 marzo il numero di casi di infezione in Île-de-France tocca le 2693. Da considerare che le persone contagiate non sono necessariamente abitanti della regione: è il numero di persone ricoverate in ospedale nell’Île-de-France.

Per fermare l’epidemia di coronavirus, la Francia (e quindi Parigi, così come la sua regione) ha disposto da martedì l’isolamento. “Resta a casa”, questa è la nuova parola d’ordine fino a nuovo avviso, ad eccezione di trasferimenti essenziali come spese alimentari o in farmacia, o per lavoro, quando non lo si può fare da casa, oltre che per fare un po ‘di sport.

In Francia si è nella fase 3 dell’epidemia. Annunciata per un periodo di almeno 15 giorni, è probabile che il provvedimento prosegua oltre, come annunciato da Geneviève Chêne, direttore generale dell’agenzia di sanità pubblica in Francia.

Attualmente, il virus Covid-19 colpisce 194.213 casi confermati e ha causato un totale di 7.869 decessi in tutto il mondo. Per il momento, l’Agence Régionale de Santé elenca almeno 7.732 persone infette e almeno 175 decessi in Francia.