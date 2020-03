Coronavirus, la situazione in Francia e a Parigi: solo ieri riscontrati 22.574 infrazioni dell’isolamento

I dati di ieri, domenica 22 marzo, dell’Agence Régionale de Santé parla per la Francia di 16.018 persone risultate contagiate da COVID-19 e 674 morti, con 1.559 positivi e 112 decessi in più rispetto al dato di 24 ore prima. Sono 1.746 casi in terapia intensiva. Dopo l’isolamento parziale e le misure adottate dal municipio di Parigi e dalla regione dell’Ile-de-France, il governo annuncia il rafforzamento dei controlli nelle stazioni per evitare qualsiasi spostamento.

Parigi e Ile de France presentano il maggior numero di casi di pazienti infetti della nazione con 3.818 casi riscontrati di infezione nella regione. Le persone infette non sono necessariamente residenti nella regione: il numero riguarda infatti le persone ricoverate negli ospedale dell’Île-de-France.

La polizia francese ha riscontrato un totale di 91.824 reati per non infrazione dell’isolamento da quando la misura restrittiva è stata attuata, cioè martedì scorso a mezzogiorno. Solo nella giornata di domenica 22 marzo sono state elevate 22.574 verbalizzazioni. Da martedì, sono stati effettuati 1.738.907 controlli dalla polizia in Francia. Questa domenica polizia e gendarmi hanno effettuato circa 375.000 controlli.

Attualmente, il virus Covid-19 colpisce 328.275 casi confermati e ha causato un totale di 14.366 decessi in tutto il mondo.