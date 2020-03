Coronavirus, la storia della distilleria di gin di Londra che si riconverte per produrre disinfettante per le mani

La distilleria 58 Gin di Haggerston, a Londra, ha momentaneamente abbandonato la sua produzione alcolica artigianale per dedicarsi a sfornare disinfettante per le mani. Ne dà notizia londonist.com.

Nel pieno dell’emergenza coronavirus in cui la Gran Bretagna, Londra in particolare, si stanno scoprendo, la produzione di gin è temporaneamente cessata, con tutte le risorse della distilleria dirette invece a produrre disinfettante per le mani usando una miscela di etanolo, glicerolo, perossido di idrogeno e oli essenziali, garantendo così che il personale della distilleria possa mantenere il proprio posto di lavoro.

Il 10% del denaro raccolto da Hand Gin-Itizer sarà donato a The Drinks Trust, un’organizzazione benefica che sostiene coloro che lavorano nel settore delle bevande nel Regno Unito, dove molti posti di lavoro sono attualmente a rischio a causa della situazione del coronavirus.

Carmen O’Neal, amministratore delegato di 58 Gin Distillery, ha spiegato: “Quando abbiamo imbottigliato il nostro primo gin, non avrei mai immaginato che avremmo fermato la produzione per produrre disinfettanti per le mani. Tuttavia è stata una mossa fondamentale per aiutare a mantenere il nostro personale in attività e proteggere il futuro dell’azienda durante i periodi molto difficili. Spero che questo cambiamento nella produzione significhi che possiamo trovarci nella posizione di tornare a distillare il gin nel prossimo futuro. “

La produzione iniziale consisterà in 3000 bottiglie da 200 ml di disinfettante per le mani e dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni. La distilleria punta a rifornire i negozi che stanno esaurendo le scorte, sebbene sia possibile preordinare Hand Gin-Itizer online.