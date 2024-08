“Corpi Liberi”: a Ferragosto a Santa Marinella un viaggio nell’arte di Kickxia Dumort

La sera di Ferragosto si trasforma in un viaggio nell’arte e nella fotografia con la mostra “Corpi Liberi” di Kickxia Dumort, all’anagrafe Mattia Luciani. L’esposizione, che si terrà dalle 18:00 a mezzanotte presso la suggestiva Casina Trincia, proprio di fronte alla Passeggiata, è un evento imperdibile inserito nel programma SantaMarinellaEstateCultura, curato dall’associazione “Il Posto” con la collaborazione di un gruppo di giovani santamarinellesi appassionati d’arte.

L’arte di Kickxia Dumort

Kickxia Dumort, giovane fotografo di appena 22 anni, ha già lasciato il segno nel mondo della fotografia ritrattistica, della moda e della fine-art. Specializzato nella creazione di immagini artistiche e di alta moda, il suo stile distintivo e raffinato cattura l’attenzione per la creatività e l’originalità. Nonostante la giovane età, ha collaborato con numerosi marchi internazionali e ha ricevuto vari riconoscimenti per il suo lavoro. La mostra “Corpi Liberi” offrirà ai visitatori uno sguardo emozionante e coinvolgente, trasportandoli in un mondo di bellezza e vibrazioni artistiche.

Un Ferragosto tra Arte e Musica

L’esposizione sarà arricchita da una selezione musicale speciale: le fotografie di Kickxia saranno accompagnate dalle note di musica elettronica ambient, prodotta dal musicista Alessandro Ballarini. L’evento, nato da un progetto di giovani del territorio, promette di offrire una serata di Ferragosto diversa, immersa tra arte, musica e profumi d’atmosfera. L’ingresso è libero, un’occasione perfetta per lasciarsi ispirare dall’arte in un contesto suggestivo.