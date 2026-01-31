Cosa fare a Tarquinia nel weekend | 31 gennaio-1 febbraio 2026

Il fine settimana a Tarquinia propone un calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, all’infanzia e al teatro, con iniziative concentrate su sabato 31 gennaio in diversi luoghi della città: da non dimenticare l’offerta del Cinema Etrusco della città.
Tarquinia
Sabato 31 gennaio
Laboratorio “Slurp”
Laboratorio di PRIME PAGINEaCOLORI
Ore 10:30 – Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli – Via Umberto I
“Favole d’Etruria”
Presentazione del libro di Paolo Carlucci
Ore 17:30 – Sala Sacchetti – STAS – Via dell’Archetto, 4
“La creatura del desiderio”
Spettacolo teatrale con Massimo Venturiello
Ore 18 – Teatro Comunale Rossella Falk – Piazza Cavour