Covid-19 a Londra, Johnson avverte in parlamento “Il lockdown in Inghilterra non finirà a breve ma sarà un percorso graduale”

La fine del lockdown in Inghilterra non avverrà con un “big bang” ma sarà invece un “percorso graduale”, ha detto Boris Johnson parlando ai parlamentari della Camera di Comuni in merito alle misure restrittive entrate in vigore nei giorni scorsi.

Provvedimenti che dureranno fino al 31 marzo per consentire un allentamento “controllato” delle restrizioni ai livelli locali.

Il leader laburista Sir Keir Starmer ha detto che le decisioni del governo “ci hanno portato alla posizione in cui ci troviamo ora”.

Tutto il Regno Unito è ora sottoposto a severi controlli sui virus, con il Galles, l’Irlanda del Nord e la maggior parte della Scozia anch’essi bloccati. Martedì il numero di nuovi casi giornalieri confermati di Covid nel Regno Unito ha superato per la prima volta i 60.000.

Johnson ha detto che la nuova variante ha “portato a più casi di quanti ne abbiamo mai visti prima” e che questo non ha lasciato al governo “altra scelta che tornare al blocco nazionale”, aggiungendo che questo regime resterà in vigore fino alla fine di marzo “non perché ci aspettiamo che il lockdown nazionale totale continui fino ad allora, ma per consentire una riapertura costante, controllata e basata sui dati sui livelli di contagio su base regionale”.

Un percorso, per usare le parole di Johnson, che avverrà “mattone per mattone … senza rischiare di perdere i guadagni duramente conquistati che le protezioni ci hanno dato”.

“E come è avvenuto la scorsa primavera, – ha proseguito il primo ministro – la nostra uscita dal bozzolo di protezione non sarà un big bang, ma un percorso graduale”.

In base alle misure attualmente in vigore, le persone in Inghilterra possono uscire solo per motivi essenziali, l’esercizio all’aperto è consentito solo una volta al giorno e le strutture sportive all’aperto dovranno chiudere.

Queste misure saranno tenute sotto “revisione continua”, ha aggiunto Johnson, con l’obbligo legale di riconsiderarle ogni due settimane.

Parlando poi della chiusura delle scuole, il Primo Ministro ha detto che “abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per mantenerle aperte il più a lungo possibile” ed è per questo che le scuole sono state “l’ultima cosa da chiudere”. E saranno la “primissima cosa da riaprire” dopo il blocco – il che potrebbe avvenire dopo la metà del semestre di febbraio – ma “dobbiamo essere molto cauti”, ha detto.

Per tenere a bada l’opposizione dei suoi stessi parlamentari, Johnson deve dimostrare che l’obiettivo del governo di vaccinare i gruppi più a rischio entro la metà di febbraio è un raggiungibile.

La maggior parte dei backbencher conservatori sembra rassegnata alla necessità di questo nuovo blocco nazionale e concorda sul fatto che il primo ministro non aveva “altra scelta” che agire. Ma i parlamentari di tutte le fazioni sono impazienti di sentire quanto presto le cose potrebbero iniziare a tornare finalmente a qualcosa di simile alla vita normale.

A tal proposito Johnson ha spiegato che a differenza del marzo dello scorso anno, durante il primo lockdown, i vaccini hanno offrono oggi “il mezzo per la nostra fuga”, aggiungendo che ora c’è una corsa per vaccinare rapidamente le persone vulnerabili, con il governo che ha fissato l’obiettivo di immunizzare i quattro gruppi più vulnerabili – circa 13 milioni di persone – entro la metà di febbraio.

“Dopo la maratona dello scorso anno, siamo davvero ora in uno sprint, una corsa per vaccinare i vulnerabili più velocemente di quanto il virus possa raggiungerli”, ha detto Johnson. “Ogni ago in ogni braccio fa la differenza.”

Rispondendo alla dichiarazione del primo ministro, il leader laburista Keir Starmer ha affermato che il suo partito sosterrà le nuove restrizioni e ha esortato le persone a rispettarle. Ma ha detto che il governo è in parte responsabile della situazione in cui si trova il paese, accusando i ministri di essere ripetutamente troppo lenti nell’agire. “Queste sono le decisioni che ci hanno portato alla posizione in cui ci troviamo ora – e il vaccino è ora l’unica via d’uscita e dobbiamo tutti sostenere lo sforzo nazionale per farlo uscire il più rapidamente possibile”.