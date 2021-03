Covid, a Montalto aumentano i contagi e arriva l’ordinanza di chiusura delle scuole

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Il sindaco ff Luca Benni ha firmato l’ordinanza n. 2 del 29.03.2021 con la quale sospende la ripresa dell’attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, inclusi i servizi educativi per l’infanzia, fino al 31 marzo compreso.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione della costante tendenza in aumento dei contagi da Covid-19 sul territorio comunale. Considerato inoltre che la ripresa delle lezioni in presenza, comunque limitata a soli due giorni prime delle vacanze pasquali, esporrebbe la popolazione al rischio di contagio proprio nel periodo di maggior diffusione delle varianti del virus che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile.

Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

«A seguito di un incontro avvenuto questa mattina con la dirigente scolastica e la consigliera Ornella Stefanelli delegata alla Pubblica Istruzione – spiega il sindaco ff Luca Benni – abbiamo deciso di attuare questa brevissima interruzione alla luce del quadro epidemiologico del nostro territorio e in virtù delle imminenti festività pasquali. Gli studenti continueranno comunque a svolgere l’attività didattica a distanza».