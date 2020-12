Cultura: al via la selezione per 40 tirocini formativi per digitalizzazione

Riceviamo dal Mibact e pubblichiamo

“La digitalizzazione dei beni culturali, così come quella gli archivi e delle biblioteche nazionali, ha un’importanza strategica per il futuro dell’Italia. Grazie al rifinanziamento, per un importo pari a 300 mila euro per il 2020 e per 1 milione di euro per il 2021, con il Dl Agosto del “Fondo giovani per la cultura”, continua il programma di alta formazione del Ministero per i giovani che desiderano perfezionare le competenze nel settore della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Oggi avviamo la selezione dei primi 40 tirocini formativi per i giovani professionisti della cultura.”

Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

È online, sul sito www.beniculturali.it, l’Avviso di selezione pubblica per l’attivazione di 40 tirocini formativi e di orientamento per la formazione di giovani fino a ventinove anni di età, che parteciperanno alla realizzazione di progetti specifici nel settore degli archivi e della digitalizzazione in tutto il territorio nazionale.

Per il 2020, i 40 tirocini sono stati così suddivisi:

– 30 posti presso l’archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e bibliografiche e gli archivi di Stato;

– 10 posti presso Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (“Digital Library”), l’Istituto centrale per gli archivi, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e l’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

I candidati possono inoltrare la domanda sia per la partecipazione alla selezione di tirocini attivati presso l’Archivio centrale dello Stato, delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e degli Archivi di Stato che di quelli attivati presso la Digital library.

Le informazioni relative a requisiti, titoli di studio, procedura selettiva, sedi di svolgimento del tirocinio sono contenute nell’avviso di selezione.



La domanda di partecipazione può essere inviata dalle ore 10,00 del 15 dicembre 2020 entro le ore 14 del 30 gennaio 2021 al seguente link:

https://dger.beniculturali.it/fondo-giovani-per-la-cultura-avviso-di-selezione-per-tirocini-formativi/​