Cultura, domenica 5 gennaio si entra gratis in tanti musei e parchi archeologici d’Italia

Prima occasione del nuovo anno per approfittare delle aperture straordinarie dei luoghi della cultura italiani: domenica 5 gennaio torna l’iniziativa del Ministero della Cultura #domenicalmuseo, che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali nelle prime domeniche del mese, offrendo un’occasione unica per riscoprire il patrimonio storico e artistico nazionale.

Aperture straordinarie per l’Epifania

Lunedì 6 gennaio, inoltre, in occasione dell’Epifania, gran parte dei musei che solitamente osservano il riposo settimanale saranno aperti in via straordinaria: le strutture saranno accessibili con le consuete tariffe d’ingresso, permettendo ai visitatori di trascorrere il giorno festivo immersi nella cultura e nella bellezza dei luoghi d’arte italiani.

Informazioni e dettagli

Per conoscere l’elenco completo dei musei e parchi archeologici aperti e per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dedicato. Inoltre, l’app “Musei Italiani” fornisce ulteriori dettagli su biglietti e orari.