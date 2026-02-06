Da Civitavecchia salpa “Una nave di libri per Barcellona”: dal 21 al 25 aprile il viaggio letterario verso Sant Jordi

Dal 21 al 25 aprile riparte da Civitavecchia Una nave di libri per Barcellona, il viaggio culturale organizzato da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti e Grimaldi Lines Tour Operator, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dell’ANP e di Rai Libri. A bordo di una nave Grimaldi Lines, lettori, scrittori e appassionati raggiungeranno Barcellona in occasione del 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, che in Catalogna coincide con la tradizionale Festa di Sant Jordi. Dopo una sosta a Porto Torres il 22 aprile per imbarcare i viaggiatori dalla Sardegna, l’arrivo è previsto proprio nel giorno in cui la città si trasforma in un grande festival a cielo aperto, tra libri, rose e incontri culturali.

Un’esperienza immersiva tra presentazioni, musica e dialoghi

Il viaggio è pensato come un’esperienza culturale condivisa, in cui la navigazione diventa spazio di confronto e scoperta. A bordo sono in programma presentazioni, dialoghi e momenti di spettacolo con numerosi protagonisti della scena culturale italiana e catalana. Hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, Michela Marzano, Gabriella Genisi, Roberto Riccardi, Bernardina Rago, Angelica Grivel Serra, lo scrittore catalano Valentí Gómez i Oliver, Bruno Luverà, l’attore e scrittore Gianluca Medas, il conduttore Rai Beppe Convertini, la cantante Valentina De Rosa e lo chef Kumalè, che sarà intervistato da Bruno Gambacorta. A Barcellona è prevista anche una passeggiata gastronomica e letteraria guidata da Alessandro Castro, per scoprire la città attraverso sapori e racconti.

Un format culturale che unisce lettura e viaggio

Una nave di libri per Barcellona nasce dall’idea di trasformare il libro in compagno di viaggio e il viaggio in occasione di scoperta collettiva. Dopo l’esperienza pionieristica di Un treno di libri per Napoli e la prima edizione della Nave di libri nel 2010, l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un appuntamento atteso, capace negli anni di coinvolgere premi Strega, scrittori, musicisti, attori e grandi chef. Accanto a questo progetto, Leggere:tutti ha sviluppato altri format come aMare Leggere e Food&Book, contribuendo a rinnovare il rapporto tra libri, pubblico e luoghi. Il viaggio dal 21 al 25 aprile è proposto a partire da 579 euro a persona in cabina e camera doppia.