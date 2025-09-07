Da Mare a Mare: Montalto di Castro chiama Gaza

Riceviamo e pubblichiamo

Da mare a mare, da una sponda all’altra. Stamattina a Montalto è successo qualcosa che andrebbe raccontato con la stessa solennità con cui si raccontano le cose grandi: i bambini hanno preso per mano gli adulti e li hanno portati in marcia.Sono partiti da Largo del Palombaro, sono entrati nella pineta, sono arrivati al mare.

Con sé avevano barchette di carta costruite ieri nel laboratorio di Alice, la libraia de Il Bianconiglio. Piccole imbarcazioni leggere che contenevano messaggi, richieste, desideri. “Speranza”. “Tranquillità”. E poi frutta, verdura, coperte. Nutella. “La pizza di mio padre”. I bambini hanno un vocabolario semplice e implacabile: dicono le cose come stanno.

La comunità di Montalto, con la sindaca Emanuela Socciarelli in testa e con le forze politiche presenti, ha scelto di fare della solidarietà una festa pubblica, mettendo al centro proprio loro, i bambini. Allegri, vivaci, disarmanti nella loro chiarezza. È impressionante quanto si prendano a cuore il futuro dei loro coetanei, i bambini di Gaza che non conoscono ma che sanno. Che sentono.

Un mondo a misura di bambino ha un orizzonte vastissimo, spalancato. Inchioda noi adulti alle responsabilità che non sappiamo più nominare. Sulle barchette i bambini hanno scritto l’unica parola che conta: Pace. E Giammarco, sei anni, ha la definizione migliore di tutte. Come si fa la pace? “Facendosi il solletico per smettere di litigare”.

Montalto chiama Gaza da una riva all’altra. Intanto è partita la raccolta fondi: nei prossimi giorni l’amministrazione comunicherà come donare. Oggi però — a Montalto, a Pescia Romana — la parola l’hanno avuta i bambini.Grazie, bambini. Avete ragione voi. Il futuro, se esiste, è di fratellanza e senza guerra. Ve lo dobbiamo tutti…

Adesioni dal territorio ( lista in aggiornamento…):

Il Bianconiglio libreria

Cambusiero stabilimento balneare

Cuba Libre stabilimento balneare

Enterprise struttura ricettiva

Pier School surf spiaggia attrezzata associazione

Nolo Tropicana stabilimento balneare

Sbraciamo ristorante

Scuola di Vela Mal di Mare

Il Borgo degli Ulivi struttura ricettiva

Polisportiva Montalto

Centro Studi Danza

Assopaguro

Etruscopolis museo Tarquinia

Typografia Bonifazi

No Fer selvaggio Montalto e Pescia