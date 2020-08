“Da Porto a Porto”: ieri la nuotata da Porto Ercole a Porto Santo Stefano

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta ieri 10 agosto la nuotata “Da Porto a Porto”, organizzata dalla Polisportiva Amatori Prato a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T., una traversata da Porto Ercole a Porto S Stefano per sostenere i malati di cancro e le loro famiglie.

Oltre settanta i partecipanti all’edizione 2020, fra cui alcuni nomi di spicco dello sport nazionale e internazionale. Soddisfatto il delegato allo sport del Comune, Giuseppe Sordini, che ha seguito l’organizzazione dell’evento : “Anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà e le restrizioni dettate dall’insolita pandemia siamo riusciti ad organizzare questa manifestazione che, giunta alla terza edizione, sta diventando una classica. Chiaramente una gara così importante e lunga, 22 km di nuotata, ha avuto bisogno come sempre del sostegno e supporto delle Forze dell’Ordine e soprattutto gli Amici del Guzzo, senza di loro non sarebbe stato possibile effettuare la traversata. Pertanto ritengo doveroso ringraziare a nome di tutta l’amministrazione l’associazione Amici del guzzo con il suo presidente Nazzareno Bausani, la Guardia di Finanza ed in particolar modo il Comandante Emilio Maggiollini che quest’anno ha messo a disposizione due motovedette, il Comandante della Capitaneria di Porto Teofilo Traina anche loro presenti con i mezzi della Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana ed infine un ringraziamento veramente sentito a Lorenzo Massai e tutto il suo staff, ideatori di questa manifestazione, non solo sportiva ma soprattutto di beneficenza e solidarietà. Un augurio – conclude il delegato – per il prossimo anno per una edizione, ci auguriamo tutti, senza restrizioni e ancora più grandiosa.”