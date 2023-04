Da sabato 22 a lunedì 24 aprile con la Festa della Terra a Pitigliano tre giorni dedicati all’ambiente

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Da sabato 22 aprile a lunedì 24 aprile, a Pitigliano, si svolge la prima edizione della Festa della Terra, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le persone, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, sull’importanza di difendere il pianeta dall’inquinamento e dallo spreco delle preziose risorse che ci offre. Tante le iniziative in programma dalle passeggiate ecologiche, agli incontri pubblici, musica dal vivo la sera, e tutti i giorni, a partire dalle 17 il mercato dei prodotti locali, in piazza della Repubblica. Aperto a pranzo e a cena lo stand gastronomico.

L’evento è stato ideato e organizzato dalla Proloco di Pitigliano con la collaborazione di Comune di Pitigliano, Acquedotto del Fiora, Banca Tema, Sei Toscana, Biblioteca comunale Zuccarelli e Centro Culturale Fortezza Orsini aps e la consulenza di Legambiente. Nella piazza saranno aperti uno stand informativo sulle problematiche ambientali trattate nel corso della manifestazione e “Lo scaffale verde” con testi specifici, mentre nel foyer del teatro sarà installata l’opera “Madre Terra” di Silvia Salvatori.

“La Festa della Terra – commenta l’assessore all’Ambiente di Pitigliano– offre tre giorni di iniziative per stare insieme, divertirsi, far conoscere il nostro territorio e i prodotti tipici, anche ai numerosi turisti che durante il ponte del 25 aprile, scelgono ogni anno Pitigliano. Lo faremo sempre con l’attenzione sulla tematica ambientale, affrontata da diversi punti di vista, inquinamento, risorsa idrica, riforestazione, per cogliere nuovi spunti di riflessione che ci indichino la strada da seguire, nel quotidiano, per modificare i comportamenti che possono nuocere all’ambiente. Ogni singolo gesto, se replicato da tante persone, può fare la differenza, sia nel bene che nel male. È quindi fondamentale sentirsi tutti responsabili del futuro del nostro pianeta. Sarà l’occasione per ribadire l’importanza della raccolta differenziata, un aspetto a cui tengo molto perché c’è ancora tanto da lavorare a Pitigliano per innalzare la percentuale di rifiuti differenziati. Un plauso, quindi, alla pro loco per questo importante progetto.”

“Una delle finalità che la Pro Loco è chiamata a perseguire – spiega Diva Bianchini, presidente della pro loco di Pitigliano – consiste nell’attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzo accorto delle risorse. Considerato che il 22 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della Terra, abbiamo voluto organizzare proprio durante questa ricorrenza, un evento che offrisse contemporaneamente un’offerta ricreativa e di crescita culturale e permettesse di raccontare, valorizzare e preservare il nostro territorio. Nasce così la Festa della Terra”.

“La Giornata Mondiale della Terra 2023 – prosegue Diva Bianchini – è dedicata al tema del ripristino degli ecosistemi, in particolare la riforestazione. Accanto a questa tematica nei tre giorni affronteremo anche il problema dell’inquinamento provocato dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente e con Acquedotto del Fiora, il sabato, parleremo di uso corretto dell’acqua, risorsa quanto mai preziosa”.

Ma ecco il programma:

Sabato 22 aprile, apertura stand gastronomico in piazza della Repubblica a pranzo a partire dalle 12 e a cena a partire dalle 17.

Alle ore 14 e 30, “Ecosistema fluviale”, passeggiata ecologica lungo i fiumi nei dintorni di Pitigliano, con esperienza di analisi delle acque insieme ad una guida ambientale. Partenza da piazza della Repubblica. Info e prenotazioni prolocopitigliano@gmail.com 327 829 8314

Alle ore 17 apertura ufficiale della manifestazione con i saluti istituzionali. Alle 17 mercato dei prodotti locali in piazza della Repubblica.

Alle ore 17 e 30 al teatro Salvini, “Conversazione sull’acqua, la risorsa più preziosa” a cura del presidente di AdF, Roberto Renai.

Alle 21 e 30 concerto del gruppo “Route 74” in piazza della Repubblica.

Domenica 23 aprile, apertura stand gastronomico in piazza della Repubblica a pranzo a partire dalle 12 e a cena a partire dalle 17

Alle ore 14 e 30,“Pitigliano bella e pulita”, passeggiata per ripulire alcune zone del paese e dei dintorni. Info e prenotazioni prolocopitigliano@gmail.com 327 829 8314

Alle 17 apertura mercato dei prodotti locali in piazza della Repubblica.

Alle 17 e 30, al teatro Salvini, proiezione del film di animazione sui rifiuti (per bambini e genitori) “Trash. La leggenda della piramide magica” di Luca Della Grotta, Francesco Dafano. A seguire merenda per bambini.

Alle ore 21 e 30, concerto del gruppo “MistiCanti” in piazza della Repubblica.

Lunedì 24 aprile, apertura stand gastronomico in piazza della Repubblica a pranzo a partire dalle 12 e a cena a partire dalle 17

Alle 14.30 “Piantiamo un albero” al Parco Paul Harris

Alle 15 “Passo passo lungo il fiume, nel bosco..” Passeggiata ecologica accompagnati da una guida ambientale con partenza dal parco Paul Harris. Info e prenotazioni prolocopitigliano@gmail.com 327 829 8314

Alle 17 apertura del mercato di prodotti locali

Alle ore 21 e 30 concerto del gruppo “Le False Partenze”

L’ORDINANZA

In occasione della Festa della Terra dal 22 al 24 aprile, dalle ore 14 alle ore 24 è previsto il divieto di transito da via Cavour in poi.

E per il ponte del 25 aprile, è previsto dal giorno 21 aprile, ore 13, fino alle ore 20 del 25 aprile, il divieto di sosta in tutta piazza della Repubblica.