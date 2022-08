Dal 5 al 7 agosto a Bolsena il rione San Giovanni in festa

Riceviamo e pubblichiamo

Rione San Giovanni in festa. A Bolsena sarà un fine settimana all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento, per le tradizionali celebrazioni del quartiere che ritornano a distanza di tre anni ad animare le sere estive. Dal 5 al 7 agosto, dalle 19, il rione San Giovanni si riscopre e si stringe attorno alla propria piazza per festeggiare e valorizzare il quartiere. Stand gastronomici proporranno i piatti della tradizione mentre ad animare le serate tanta musica dal vivo e balli di gruppo: il 5 agosto con il duo “Susy & Luca”, il 6 agosto con il duo “Emilio & Elena”, il 7 agosto con “Gatto matto band”. “Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Bolsena, permetterà ai residenti e ai turisti che affollano in queste settimane il nostro territorio di vivere il rione – affermano gli organizzatori –. Un’occasione per far festa ed essere anche visitatori della cittadina, andando alla scoperta delle sue bellezze: dal centro storico al suo lungolago”. “L’organizzazione delle feste rionali rappresenta la voglia dei residenti di mantenere vivo l’attaccamento alle tradizioni e di valorizzare quanto di bello offre la nostra cittadina – sottolineano dal Comune di Bolsena -. Ed è importante vedere i cittadini collaborare con le istituzioni, perché dimostra la grande vitalità della comunità bolsenese”.