“Dal Porto al Castello”: pedalare tra Santa Marinella e Civitavecchia tra il mare e la storia

Riceviamo dal Comune di Santa Marinella e pubblichiamo

Ancora un grande e importante risultato per il Comune di Santa Marinella, che è tra i 15 Comuni laziali che si affacciano sul mare, e che ha partecipato e vinto in sinergia con Civitavecchia e con un affascinate progetto denominato “Dal Porto al Castello”il bando regionale “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” I progetti sono stati presentati questa mattina durante l’evento “Un Mare di Miglioramenti” che si è tenuto a Marina di Cerveteri, alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. All’incontro hanno partecipato oltre al Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e i Sindaci o loro delegati dei Comuni vincitori del bando (Ardea, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formia, Gaeta, Ladispoli, Minturno, Montalto di Castro, Pomezia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santa Marinella e Ventotene).

Civitavecchia e Santa Marinella hanno presentato un progetto insieme. I progetti vincitori, prevedono un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro e saranno finanziati dalla Regione, con una percentuale che a seconda della tipologia dei progetti, andrà dal 54% al 90%. Gli interventi sono di vario tipo – si va da nuove piste ciclabili a percorsi pedonali a lavori di sistemazione dei lungomare, di valorizzazione di aree di pregio, di riqualificazione di parchi – ma puntano comunque tutti al miglioramento del livello di benessere per chi vive i territori del litorale, i turisti e i residenti, e al rafforzamento della qualità dell’offerta culturale, turistica e ambientale. Durante il suo intervento, il Sindaco Tidei oltre a ringraziare il presidente Zingaretti per il suo impegno concreto e la sua visione moderna e lungimirante in materia di promozione del turismo, ha voluto sottolineare la grande importanza strategica della realizzazione di una pista ciclabile, Un percorso che toccherà siti di particolare rilevanza storica oltre che culturale come l’antica città di Castrum Novum dove è in allestimento un parco archeologico, lo Science Park Marconi il Castello di Santa Severa. Un merito va anche al direttore del muso civico di Santa Marinella Flavio Enei che al fianco della delegata Paola Fratarcangeli ha fattivamente collaborato alla redazione del progetto vincitore del bando che otterrà un finanziamento pari a tre milioni di euro.

Il finanziamento di questi 14 progetti si aggiunge a una lunga serie di azioni che in questi anni ha visto la Regione investire poco meno di 110 milioni di euro sul litorale. Con oltre 48 milioni di euro sono state infatti già finanziate 96 opere di riqualificazione delle località costiere (84 concluse e 12 in fase di realizzazione) in 22 Comuni; 9 milioni di euro sono stati erogati tra 2020 e 2021 ai Comuni del litorale per l’accessibilità e la sicurezza di spiagge libere e lungomare durante la stagione balneare e con circa 51,5 milioni di euro sono state finanziate 38 opere di difesa delle coste, attualmente in corso di realizzazione in 17 Comuni.

Anche la consigliera regionale Marietta Tidei presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio ha commentato positivamente l’azione intrapresa dalla Regione e nello specifico il progetto che porterà benefici indubbi ai comuni di Civitavecchia e Santa Marinella “Con questo stanziamento – spiega la consigliera Tidei – la Regione Lazio continua a stare vicino a quei Comuni che hanno necessità di mettere in campo operazioni di ripristino e di salvaguardia di pezzi di lungomare. In particolare l’assegnazione di 3 milioni a Civitavecchia e a Santa Marinella riconosce la capacità di fare sinergia dei due territori: grazie a queste risorse sarà possibile realizzare una pista ciclabile dal porto di Civitavecchia al castello di Santa Severa con punti di snodo e soste culturali lungo il litorale. Grande soddisfazione anche per i progetti finanziati a Cerveteri, Fiumicino e Ladispoli, tutti orientati alla mobilità sostenibile e a rendere il lungomare più bello, più green e più fruibile. Ma questo sostegno non si esaurisce qui. Dopo tanti anni siamo riusciti ad approvare il Pua regionale, un altro tassello per la valorizzazione della risorsa mare e nell’ottica di una sinergia tra i Comuni del territorio è importante ora arrivare il primo possibile all’approvazione della legge sull’Etruria meridionale che abbiamo presentato in Consiglio. Solo creando reti sul territorio e sinergie possiamo trasformare i finanziamenti, non solo regionali, in benzina per dinamiche di sviluppo e di crescita che sono imprescindibili per il territorio”.