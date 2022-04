“Dance to the music”: il 25 aprile a Montalto torna la gara coreografica nazionale

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Dopo la pausa forzata dalla pandemia da Covid-19, torna quest’anno, per la sua 10ma edizione il Dance to the music al teatro Lea Padovani.

Si parte domenica 24 aprile dalle ore 15:00 con il “Battle to the music” nell’arena esterna. Si tratta di una gara di freestyle dove ballerini di tutte le età si sfideranno in un Battle di diversi stili.

Lunedì 25 aprile, sempre dalle ore 15:00, al via il vero e proprio “Dance to the music”: una gara coreografica dove diversi gruppi provenienti da tutta Italia presenteranno le loro coreografie per aggiudicarsi la vittoria finale.

La giornata del 25 aprile sarà a pagamento:- 15 euro biglietto intero – 10 euro biglietto ridotto (fino a 12 anni compiuti)Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente il 25 aprile presso la biglietteria del teatro Padovani.

“Ripartiamo dopo lo stop forzato dal Covid – commenta l’assessore allo sport Giovanni Corona – con un evento di carattere nazionale al quale parteciperanno atleti provenienti da tutta Italia. Una manifestazione alla quale abbiamo sempre creduto molto che permette un perfetto connubio tra sport e promozione del territorio”.