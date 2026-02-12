Darwin Day al Bioparco di Roma: domenica 15 febbraio visite, laboratori e promozione speciale per Carnevale

Foto di Rachel Claire: https://www.pexels.com/it-it/foto/modello-animale-selvaggio-safari-4577784/

Domenica 15 febbraio il Bioparco di Roma celebra il Darwin Day, ricorrenza internazionale dedicata al naturalista Charles Darwin, con un programma di attività rivolto a famiglie e appassionati di scienza. L’iniziativa propone visite guidate, percorsi educativi e laboratori sul tema dell’evoluzione, con l’obiettivo di approfondire i meccanismi della selezione naturale e gli adattamenti che hanno consentito alle specie di sopravvivere nei diversi ambienti.

La giornata si svolge con il patrocinio di Banca del Fucino, entrata a far parte della Fondazione Bioparco di Roma come fondatore successivo nell’ottobre 2025, nell’ambito di una collaborazione finalizzata alla promozione della biodiversità e dell’educazione ambientale.

Visite guidate, area educativa e laboratorio interattivo

Dalle ore 11.00 alle 16.00 sarà possibile visitare la nuova area educativa “Tra i rami dell’evoluzione”, allestita all’interno dell’Arca dei giochi, con un percorso a stanze collegate da tunnel che riproduce l’albero dell’evoluzione attraverso pannelli sagomati dedicati agli animali. Lo spazio è stato realizzato grazie a un accordo con la casa editrice Erickson, che ha concesso le immagini tratte dal volume Mia nonna era un pesce di Jonathan Tweet e Karen Lewis.

Sono inoltre in programma quattro visite guidate dal titolo “A passeggio con Darwin”, della durata di un’ora, con partenze tra le 10.30 e le 14.45, che toccheranno giraffe, zebre di Grevy, struzzi, nandù, lemuri catta, pinguini del Capo e foche grigie. Dalle 11.00 alle 16.00 si terrà anche il laboratorio “Chi non si adatta è perduto”, durante il quale, insieme a un naturalista, sarà possibile osservare da vicino specie come chiocciola gigante del Madagascar, geco leopardino, testuggini dalle zampe rosse, rana toro, pitone reale, pogone, axolotl, camaleonti e insetti stecco, approfondendo fenomeni come mimetismo e neotenia. Per visite e laboratorio è obbligatoria la prenotazione al desk all’ingresso nella stessa giornata.

Promozione di Carnevale e pasti degli animali

In occasione del Carnevale è prevista una promozione speciale: i bambini fino a dieci anni che si presenteranno mascherati pagheranno 10 euro anziché 14. La scontistica sarà valida da giovedì 12 febbraio (giovedì grasso) a martedì 17 febbraio (martedì grasso).

Nel corso della giornata si svolgeranno anche gli appuntamenti con i pasti degli animali a cura dei keeper del Bioparco, con approfondimenti dedicati a giraffe, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, otarie della California e pinguini del Capo. Tutte le attività previste per domenica 15 febbraio sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Info in sintesi

Evento: Darwin Day 2026

Data: domenica 15 febbraio 2026

Luogo: Bioparco di Roma

Attività: visite guidate, area educativa “Tra i rami dell’evoluzione”, laboratorio interattivo, pasti degli animali

Prenotazioni: obbligatorie per visite e laboratorio, direttamente al desk all’ingresso

Promozione: bambini fino a 10 anni mascherati 10 euro (valida 12–17 febbraio)

