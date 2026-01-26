Dati Movimprese, CNA: artigianato in lieve ripresa nella Tuscia

Il comparto artigiano della Tuscia chiude il 2025 con un lieve ma significativo segnale positivo. A evidenziarlo sono i dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e Infocamere, commentati dal segretario della CNA Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi. Le imprese artigiane registrate risultano 7.048, con un incremento dello 0,04% rispetto all’anno precedente; quelle attive sono 7.013, anch’esse in crescita dello 0,04%. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni si attesta a +3 unità, frutto di 451 nuove iscrizioni e 448 chiusure.

Settori: costruzioni stabili, crescono i servizi

Analizzando la distribuzione settoriale, il comparto più rappresentato resta quello delle costruzioni, con 3.353 imprese artigiane e una variazione positiva dello 0,12%. Seguono i servizi, che mostrano l’aumento più consistente in termini percentuali con 1.928 imprese (+1,30%). In flessione risultano invece industria, con 1.112 imprese (-2,26%), e commercio, con 479 (-1,43%). In crescita anche l’agricoltura artigiana, che raggiunge quota 149 imprese con un incremento del 4,17%. Secondo la CNA, il dato complessivo migliora il risultato del 2024, quando il saldo era stato negativo a causa di un numero di cessazioni superiore alle nuove iscrizioni.

Il quadro generale delle imprese nella provincia di Viterbo

Più in generale, il sistema imprenditoriale della Tuscia conta 36.360 imprese registrate, di cui 32.142 attive. Nel corso del 2025 si sono registrate 1.687 nuove aperture e 1.595 chiusure, con un saldo positivo di 92 unità, pari a un tasso di crescita dello 0,25%. Un valore che colloca la provincia di Viterbo nella parte medio-bassa della classifica nazionale e all’ultimo posto in ambito regionale, alle spalle di Roma, Latina e Frosinone, ma davanti a Rieti. Per la CNA si tratta comunque di un segnale da leggere con cautela, che conferma una struttura artigiana ancora viva, seppur in un contesto economico segnato da incertezze geopolitiche e difficoltà di mercato.