“De Gustibus”: è di Marcello Brandi la foto più votata a Marzo 2020 nel contest di DotRAW

La Foto più votata secondo la filosofia del De Gustibus di Marzo vede spiccare fra la massa lo scatto di Marcello Brandi dal titolo “Non solo guardoni”.

Lo scatto è un esempio di street photography che Marcello ci racconta così: “Mi piace uscire in strada ed osservare il modo dal frame della macchina fotografica, cercando situazioni “straordinarie” nell’ordinario quotidiano, qualcuno la chiama street photography o fotografia di strada, altri reportage sociale. Non importa come si chiama, l’importante è portare a casa un’emozione: spero sempre che una foto racconti di un’emozione. Qui era Febbraio durante un carnevale, era da un po’ che osservavo la bocca del dragone che ogni tanto finiva per mangiarsi qualcosa o qualcuno, poi si è fermato lì, con dietro in finestra una curiosa e discreta signora.Ora direte: niente di che, niente di anormale, eppure mi sono sentito un po’ come quella signora, che sorniona si beava di quella folla e chissà… questa e la mia fotografia di strada”.

Un ringraziamento va anche a tutti gli altri partecipanti della galleria del mese di Marzo: Daniele Bassanelli, Luigi Morucci, Salvatore C. Conoscenti, Angelo Bonarelli, Vittorio Peruzzi e Raffaele Ballirano.

La galleria completa è visibile sul sito di DotRAW al link: https://www.dotraw.it/de-gustibus-marzo-2020o sul gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/dotraw/

Per partecipare all’iniziativa inviate mensilmente uno scatto di 2000px sul lato più lungo ed il suo titolo all’indirizzo email info@dotraw.it o caricate la vostra immagine nell’album dedicato che l’associazione creerà mensilmente nel gruppo facebook.com/groups/dotraw/. Ricordiamo che per tutti gli appassionati e curiosi di fotografia il tesseramento è sempre aperto alla pagina web: https://www.dotraw.it/iscriviti-associazione/