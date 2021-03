Difesa della costa, Benni: “La Provincia accoglie la richiesta del Comune di Montalto per una cabina di regia permanente”

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

La Provincia accoglie la proposta del sindaco di Montalto di Castro sull’istituzione di una cabina di regia per problematiche di grande rilievo ambientale. «Ringrazio il Governo – dichiara il sindaco ff Luca Benni – che attraverso il decreto Milleproroghe ha accettato la richiesta fatta dal Comune di Montalto di Castro relativamente alla proroga delle osservazioni da fare alla Sogin per le scorie nucleari. Ringrazio altresì la Provincia dell’attenzione e in particolar modo il Consigliere provinciale Fabio Valentini che ha presentato l’emendamento per l’istituzione della cabina di regia permanente per l’ambiente. Infatti – aggiunge Benni – proprio dal Comune di Montalto in sede di assemblea dei sindaci, svoltasi l’11 gennaio scorso, durante la riunione avente come problematica il deposito nazionale delle scorie radioattive, era stato il Comune stesso a richiedere all’assessore regionale Massimiliano Valeriani, in rappresentanza della Regione Lazio, l’istituzione di questo strumento permanente che permettesse il dialogo costante e continuo su grandi temi di rilievo ambientale. Sono dunque soddisfatto – conclude Benni – che il presidente della Provincia abbia accolto questa opportunità».