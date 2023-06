“Discover Tuscia”, il Comune di Vitorchiano invita le attività ricettive ad aderire al progetto

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Il Comune di Vitorchiano invita tutte le attività ricettive e di ristorazione del territorio ad aderire al progetto “Discover Tuscia. The Secret of Italy” promosso dalla Destination Management Organization (DMO) della Tuscia, al quale l’amministrazione ha aderito per potenziare ulteriormente l’offerta turistica, in un’ ottica di partecipazione con le realtà produttive locali e di sinergia territoriale con i Comuni di Bagnoregio, Bolsena, Castiglione in Teverina, Celleno e Graffignano.

Tale iniziativa, infatti, vuole promuovere e valorizzare le meraviglie culturali, storiche e gastronomiche della provincia viterbese, situata nel cuore dell’Italia centrale, una destinazione ricca di tesori nascosti e paesaggi unici. “Discover Tuscia. The Secret of Italy ” mira a mettere in risalto l’autenticità e la bellezza di questa terra attraverso l’accoglienza e la collaborazione con le realtà che si relazionano direttamente con i visitatori, quali appunto ristoranti, hotel, bed & breakfast.

“Attraverso questo importante progetto – spiega Alessandro Vagnoni, consigliere comunale delegato al turismo – si vuole offrire ai turisti un’esperienza di viaggio completa, in cui potersi immergere nell’arte culinaria, alla scoperta dell’ospitalità e dell’identità di Vitorchiano e del territorio che lo circonda. La partecipazione dei gestori a questo progetto è fondamentale per realizzare un’offerta autentica ai turisti, convinti che la cucina e i servizi offerti contribuiscano a creare ricordi indimenticabili del viaggio”.

Tra i benefici della partecipazione a “Discover Tuscia. The Secret of Italy”, visibilità e promozione per le attività su sito web istituzionale, materiali promozionali e attività di marketing collegate alla DMO; collaborazione con altre aziende e operatori turistici nella regione e con associazioni locali, creando sinergie e potenziando l’offerta turistica; accesso a una nuova clientela, raggiungendo un pubblico più ampio grazie alla promozione dedicata al progetto. “C’è bisogno della collaborazione di tutti – conclude Vagnoni – per promuovere la Tuscia come meta turistica di eccellenza, ricca di cultura, tradizioni, storia, buon cibo. Vitorchiano in questo potrà giocare un ruolo di primo piano”. L’adesione è gratuita. Per ricevere informazioni e partecipare basta contattare il Comune di Vitorchiano all’indirizzo email infopoint@comune.vitorchiano.vt.it.