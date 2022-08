DiVino Etrusco, pronti al secondo weekend: ecco quanto serve sapere sui prossimi giorni di festa￼

Ph: Roberto Romano

Riceviamo e pubblichiamo

Con ancora addosso le emozioni e la vivacità del primo weekend, è già tempo di bis per il DiVino Etrusco di Tarquinia: da giovedì sera e sino a sabato ritorna, infatti, nel centro storico della città etrusca, una delle feste più amate della Tuscia, quest’anno in un’edizione extra large per durata e aziende e vini a disposizione.

Una formula che premia, in termini di consensi e pubblico, anche grazie ai due appuntamenti speciali di lunedì e martedì che, con un percorso ridotto e degustazioni a tema, hanno attratto appassionati decisi a degustare in un clima meno rispetto a quello dei giorni clou.

Ma veniamo al weekend ormai alle porte: i due desk per l’acquisto dei ticket saranno in piazza Cavour e piazza Matteotti e apriranno in ogni giorno dell’evento alle 19 per chiudere alle 23 e 45. I banchi d’assaggio saranno invece aperti dalle 20, variano gli orari di chiusura: giovedì 25 a mezzanotte, venerdì 26 ore alle 00,30 e, infine, sabato 27 agosto all’1.

Il ticket giornaliero che nelle singole serate permette di degustare tutti i ben 76 vini a disposizione dei visitatori costa € 18,00 calice e tracolla inclusi, ticket 3 assaggi a € 8,00 (calice e tracolla inclusi) con ticket ricarica 3 assaggi a € 5,00.

Lungo l’ampio percorso che praticamente copre tutto il centro storico della città, tante offerte di street food proposte e curate dalle attività ristorative della città, mostre, spettacoli musicali e artisti di strada, per serate che spaziano dal vino e si trasformano in veri e propri scrigni di tesori da scoprire calice alla mano. E ancora show cooking, degustazioni guidate, rassegne letterarie: quello che inizia è di nuovo un weekend da non perdere.

Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con il sostegno della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio e del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.