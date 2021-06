Domenica 20 giugno un evento gratuito del GrAG in occasione della giornata internazionale del Sole 2021

Riceviamo dal Gruppo Astrofili Galileo Galilei e pubblichiamo

Il Gruppo Astrofili Galileo Galilei organizza domenica 20 giugno 2021 un evento pubblico in occasione della giornata internazionale del Sole in collaborazione con il gruppo Solaractivity e in occasione della riapertura del sito osservativo di Lasco di Picio. La giornata è dedicata alla osservazione ed alla fotografia della nostra stella entrata da poco nel suo 25° ciclo solare.

Potranno partecipare sia soci che non soci dell’associazione fermo restando che chi partecipa con la propria strumentazione deve essere opportunamente organizzato per l’osservazione solare in sicurezza (filtro solare a tutta apertura – telescopio solare ecc).

Nello specifico organizzeremo due zone :

Area visualisti, dove si effettuerà l’osservazione del Sole in luce bianca e con filtri H-alfa, con spiegazione delle tecniche di osservazione utilizzando i propri strumenti,(ognuno dovrà avere la propria strumentazione opportunamente accessoriata dei filtri sopra citati) con aiuto tecnico ai soci che iniziano per la prima volta l’osservazione solare

Area fotografica, riprese solari in H-alfa, K-Line, Continuum e luce bianca,tecniche di ripresa ed aiuto tecnico ai soci per migliorare la qualità delle riprese.

Per consigli su tecniche strumenti ed accorgimenti necessari per l’osservazione solare si raccomanda di leggere questo articolo Osservare il Sole

L’orario di inizio delle attività è previsto per le 10:30, l’accesso è gratuito ed è obbligatorio prenotare la propria presenza utilizzando il bottone Prenota Ora presente nella pagina https://www.grag.org/giornata-internazionale-del-sole-2021/.

Per raggiungerci a Monte Romano (VT) in località Lasco di Picio all’interno dell’area sociale troverete diversi cartelli GrAG che, lasciata la s.s.1 bis, indicano la direzione da seguire fino all’area osservativa. La strada, lasciata la s.s.1 bis, pur sterrata è perfettamente percorribile da ogni veicolo.