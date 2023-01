Domenica 22 gennaio Montalto e Pescia festeggiano Sant’Antonio Abate

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Il Comune, in collaborazione con l’Arciconfraternita del Gonfalone di Montalto di Castro e l’associazione So.be di Pescia Romana, ha organizzato domenica 22 gennaio due eventi per la celebrazione di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e degli agricoltori. Il raduno degli animali è previsto per le ore 10:30 a Montalto in Via Adriatica; a Pescia Romana in Piazzale della Cooperativa, seguito dal corteo per le vie del paese con le associazioni cavalcanti del territorio. Alle ore 12:00 a Montalto (Piazza Felice Guglielmi) e alle ore 12:30 a Pescia Romana (in Piazza delle Mimose), ci sarà la benedizione degli animali: una cerimonia che vedrà la partecipazione di tutta la comunità. In conclusione verrà offerta la colazione con prodotti tipici locali.