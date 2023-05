Domenica 4 giugno il Concertone: alla Cittadella gli artisti di Tarquinia sul palco in difesa dell’Ospedale di Tarquinia

Un Concertone per salvare l’Ospedale di Tarquinia: dopo la manifestazione di fine marzo che ha portato in strada centinaia di tarquiniesi – e non solo – per dare un segnale in difesa del nosocomio della città tirrenica, il Comitato spontaneo nato nei mesi scorsi proprio con questo obiettivo lancia l’idea di una festa popolare e in musica – a ingresso completamente libero – che sia un forte segno di coinvolgimento della cittadinanza.

Domenica 4 giugno la Cittadella di Semi di Pace ospiterà, a partire dalle 17, le esibizioni di tanti artisti tarquiniesi che si sono messi a disposizione della causa: sul palco saliranno il Coro Etruschorus – Maria Laura Santi diretto da Luca Purchiaroni con la voce solista di Martina Maggi e Garbriele Ripa al piano, quindi Fabrio Biagiola alla voce, Michele Mainardi a pianoforte e voce, Giacinto Mazzola a chitarra e voce, Franco Trebini alla voce e vari gruppi di studenti del Centro Studi Musicali SONUS di Tarquinia. Il tutto sotto il coordinamento artistico di Andrea Brunori.