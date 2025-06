Domenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per i referendum: cosa serve sapere

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi, quattro riguardanti il lavoro e uno sulla cittadinanza. In tutti i casi, gli elettori dovranno indicare “sì” per abrogare la norma vigente, oppure “no” per mantenerla in vigore. Il referendum sarà valido solo se verrà raggiunto il quorum, ossia il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Cinque schede, cinque colori: i quesiti e il contenuto del voto

I referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.75 del 31 marzo 2025), sono:

«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione» – Scheda verde chiaro

«Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale» – Scheda arancione

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi» – Scheda grigia

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione» – Scheda rosso rubino

«Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana» – Scheda gialla

Modalità di voto: orari, documenti richiesti e possibilità per chi è fuori sede

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Per votare è necessario recarsi nel proprio seggio di residenza, muniti di tessera elettorale e documento di identità valido.