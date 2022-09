“Dona la Spesa per la Scuola”: oggi al negozio Unicoop di Tarquinia la raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie

“Dona la Spesa per la Scuola”: oggi, 3 settembre, presso il negozio Unicoop Tirreno di Tarquinia è in programma la raccolta di materiali scolastici, che la sezione soci di Tarquinia, come le altre in giro per l’Italia, organizza ogni mese di settembre e attraverso la quale è possibile donare zaini, astucci, diari, pennarelli, pastelli, matite, penne, forbici, gomme, quaderni, raccoglitori, dizionari, album, articoli per il disegno tecnico e risme di carta. Insomma, tutto l’occorrente per un ritorno sereno tra i banchi

“La Unicoop Tirreno è una Cooperativa che, ancor prima delle proprie finalità commerciali, pone tra i suoi principi costituitivi la promozione di irrinunciabili perni valoriali tra cui solidarietà e partecipazione attiva alla vita sociale. – spiegano i promotori a Tarquinia – I nostri negozi si propongono concretamente di portare un contributo significativo alla vita della Comunità nelle sue manifestazioni più rassicuranti di aggregazione”.

Così come tutte le altre sezioni Soci, la Sezione Soci di Tarquinia è da anni protagonista di attività sociali e culturali che spaziano ad esempio dall’educazione al consumo consapevole alla tutela ambientale, e comunque sempre promuovendo iniziative di benevolenza trasversale.

Il progetto “Dona la Spesa per la Scuola” mira, come detto, a raccogliere materiale scolastico per alleggerire il forte impatto economico di inizio anno per gli alunni di famiglie maggiormente in difficoltà. I promotori, dopo aver raccolto le donazioni di materiale scolastico, preparano i pacchi destinati a essere poi distribuiti con tutta la delicata confidenzialità dai Servizi Sociali del Comune di Tarquinia contattando direttamente le famiglie individuate. Quest’anno, il presidio al punto vendita di Tarquinia, è in collaborazione con TFO – Tarquinia Film Office e Dandelion, due Associazioni di Promozione Sociale del territorio.