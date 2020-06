DRINK ME: sul litorale da Tarquinia e Montalto arriva l’aperitivo itinerante

Se da questo 2020 complicato si può e deve imparare qualcosa, è nel valorizzare la capacità di reinventarsi, non arrendersi, vedere le cose in modi diversi e spingersi in soluzioni sin qui mai provate.

Così, dopo la splendida stagione estiva 2019 vissuta sulla spiaggia del Civico Zero, Alessandro Amoroso e Alessandro Bassi si preparano per quella che sta per iniziare e lo fanno lanciando un titolo e un’idea.

DRINK ME – questo il nome che caratterizzerà l’estate a Tarquinia e non solo – è un aperitivo itinerante che porterà il gusto del bere legato ai cocktail particolari dei due Alessandro in varie location del litorale tra Sant’Agostino, Tarquinia e Montalto. Appuntamenti ricorrenti – il martedì al Cuba Libre a Montalto Marina, il mercoledì a MitMita a Tarquinia Lido, il giovedì nel centro storico di Tarquinia a Pane, pelle, vino, il venerdì al Boca do Mar a Sant’Agostino e infine sabato e domenica al Boa Sorte, ancora al Lido di Tarquinia.

Un preserata particolare e curato, secondo una formula che i frequentatori del Civico dello scorso anno conoscono bene e invocano da tempo, che si allungherà via via sino al dopocena con tanto di fotografo a immortalare ogni evento. E qualcuno di questi sarà anche accompagnato dalla musica di un deejay. Il tutto in attesa di un futuro più sereno in cui, ritrovando la sicurezza ora sottrattaci dal Covid-19, si possa tornare anche a vivere eventi più grandi per cui DRINK ME è comunque già all’opera.