Due tarquiniesi premiati per il concorso scolastico europeo del Movimento per la Vita: voleranno a Strasburgo

Il 15 dicembre si è svolta presso la sala della provincia di Viterbo la cerimonia di premiazione del 36esimo concorso scolastico europeo, promosso dal Movimento per la Vita Italiano e aperto agli studenti delle scuole secondarie superiori. E per Tarquinia, doppia soddisfazione, con due giovani concittadini premiati e pronti a volare a Strasburgo, per un viaggio al Parlamento Europeo.

Alice Mazzarani dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” e Antonio Farroni dell’Istituto “Vincenzo Cardarelli”.

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore Patrizia Notaristefano e della consigliera Antonella Sberna, che hanno elogiato l’iniziativa sottolineandone il valore civico, umano e formativo.

La cerimonia è stata condotta da tre esponenti del direttivo del Movimento per la Vita di Viterbo: Francesco Aviani Barbacci, Maria Filoscia e Davide Rapinesi. Nel complesso sono venti gli studenti, ritenuti meritevoli per gli elaborati presentati e stati premiati durante la manifestazione, accompagnati dai familiari e da alcuni docenti degli istituti di riferimento.