Duomo di Tarquinia gremito per l’apertura del festival “Iubilemus Deo”: musica sacra e pubblico delle grandi occasioni – FOTO e VIDEO

Duomo di Tarquinia gremito, sabato 7 febbraio, per il concerto inaugurale della seconda edizione del festival “Iubilemus Deo”, rassegna dedicata alla musica sacra promossa dalla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia in collaborazione con l’Accademia Tarquinia Musica ETS. La serata, ispirata a San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua morte, ha proposto un programma strutturato come percorso di ascolto e riflessione, illustrato dal professor Tiziano Torresi, direttore dell’Ufficio Cultura della Diocesi.

Nel saluto istituzionale, il presidente dell’Accademia Tarquinia Musica ETS Giovanni Lorenzo Cardia ha sottolineato il valore culturale e spirituale della rassegna, evidenziando l’impegno dell’Accademia nella valorizzazione del patrimonio musicale, nel sostegno ai giovani talenti del territorio e nella creazione di occasioni di ascolto condiviso.

Il Coro della Filarmonica di Civitavecchia protagonista della serata

Protagonista del concerto è stato il Coro della Filarmonica di Civitavecchia, diretto dal maestro Riccardo Schioppa, che ha offerto un’esecuzione apprezzata per compattezza sonora, equilibrio interpretativo e attenzione al dettaglio espressivo. La direzione ha valorizzato un programma che spaziava dalle laudi medievali alle composizioni contemporanee, costruendo un arco musicale coerente e articolato.

All’organo Morettini, il maestro Luca Purchiaroni ha eseguito brani di Giovanni Battista Martini e Padre Davide da Bergamo, mettendo in evidenza le potenzialità timbriche dello strumento. Camilla Crisostomi, alla nyckelharpa, ha contribuito ad arricchire il tessuto sonoro con colori particolari, mentre la voce narrante di Marco Paniccia ha accompagnato l’ascolto con interventi dedicati alla musica francescana, offrendo una cornice unitaria all’intero percorso musicale.

Presenze istituzionali e prossimo appuntamento il 14 febbraio

La serata si è svolta alla presenza del prefetto di Viterbo Sergio Pomponio, del presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli e del sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso la manifestazione.

Il festival, realizzato con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e del Comune di Tarquinia, oltre al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, del Lions Club Tarquinia e di Unicoop Etruria, prosegue venerdì 14 febbraio alle 18.30, sempre nel Duomo di Tarquinia, con il concerto del giovane organista Giulio Lucciola, dedicato interamente al grande repertorio organistico ottocentesco.