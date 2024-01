E tu che talento hai? Ripartono i corsi di fotografia, fumetto e scrittura creativa per giovani talentuosi a Pitigliano

Il Centro Culturale Fortezza Orsini Aps, in collaborazione con il Comune di Pitigliano e il sostegno di Banca Tema Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, annuncia il ritorno dei corsi di fotografia, fumetto e scrittura creativa per giovani dai 10 ai 20 anni. I corsi, che inizieranno a gennaio, offrono un’opportunità unica per scoprire e coltivare i propri talenti, promuovendo anche momenti di socialità tra i partecipanti.

Dettagli dei Corsi:

Fotografia: Inizio: Martedì 30 gennaio

Durata: 6 incontri, ogni martedì dalle 15 alle 17

Luogo: Biblioteca Comunale F. Zuccarelli, Piazza Fortezza Orsini

Insegnante: Lietta Granato

Costo: 45 euro Fumetto: Inizio: Mercoledì 31 gennaio

Durata: 8 incontri, ogni mercoledì dalle 16 alle 18

Luogo: Sala Petruccioli, Piazza della Repubblica

Insegnanti: Marco Cannavò e Livia De Simone

Costo: 60 euro Scrittura Creativa: Inizio: Sabato 17 febbraio

Durata: 6 incontri, ogni due settimane, il sabato dalle 15 alle 17

Luogo: Accademia Musicale “Città di Pitigliano”, Piazza della Repubblica

Insegnante: Elisabetta Casagli

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare il Centro Culturale Fortezza Orsini APS al numero 350 0382685.