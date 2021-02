Ecobonus Caldaia (-65%) e Infissi (-50%): con Castra una grande, doppia opportunità per l’efficienza energetica della propria abitazione

Una doppia, grande opportunità per rendere il sistema di riscaldamento della propria casa più efficiente, aumentare la classe energetica della propria abitazione (migliorandone estetica e comfort) con un risparmio senza precedenti.

Tutto questo – assieme alla totale assistenza in ogni fase del percorso e alla garanzia di professionalità – è possibile, grazie a Castra srl.

Due, come detto, le opportunità da cogliere. Si parte con l’offerta Ecobonus -65% Caldaia “Zero stress” (qui tutte le indicazioni e gli approfondimenti), grazie alla quale Castra srl si occuperà di tutto, dalle pratiche burocratiche per la richiesta del bonus all’installazione della nuova caldaia, sino allo smaltimento della vecchia. Risparmiando addirittura il 65% al momento dell’acquisto: il modello di caldaia a condensazione che garantisce un’elevata efficienza energetica, con cronotermostato Wi-Fi, costerà tutto incluso 898,00 euro IVA inclusa invece che 2.380 IVA inclusa.

Con l’Ecobonus Infissi, poi, sostituire i vecchi infissi con Castra costerà la metà, grazie allo sconto immediato del 50% in fattura (a questo link tutte le specifiche su offerta e prodotti). Addio spifferi e costi di manutenzione dei vecchi infissi, le prestazioni certificate dei serramenti proposti da Castra srl miglioreranno in un solo colpo l’isolamento acustico e la sicurezza dell’abitazione, riducendo la dispersione termica.

Per ogni informazione o per bloccare le offerte, è possibile contattare lo staff Castra per un appuntamento con un consulente – sul sito internet o allo 0766 857996 – o recarsi presso lo showroom a Tarquinia, in via Vincenzo Ferri.