Emergenza Ucraina, la Croce Rossa lancia una raccolta fondi: ecco tutte le info

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Tarquinia, e pubblichiamo

La Croce Rossa Italiana lancia una raccolta fondi in sostegno della Croce Rossa Ucraina per aiutarla a far fronte all’emergenza sanitaria e umanitaria purtroppo in atto nel suo paese. Le donazioni in denaro si possono fare attraverso la pagina del sito web ufficiale della Croce Rossa Italiana al link www.cri.it/emergenzaucraina/ oppure mandando un SMS da telefono fisso o mobile al n. 45525 insieme a UNICEF e UNHCR.

Sebbene la raccolta in denaro sia da preferire in quanto più versatile per le esigenze mutevoli della guerra in atto, il Comitato di Tarquinia, su indicazione della Croce Rossa nazionale, aderisce alla raccolta di farmaci e materiale sanitario richiesto in questo momento dalla consorella Croce Rossa Ucraina.

Di seguito il materiale richiesto:

Paracetamolo (varie formulazioni)

Acido acetilsalicilico (varie formulazioni)

Ibuprofene (varie formulazioni)

Sodio Bicarbonato (varie formulazioni)

Vitamina B1

Vitamina B12

Soluzione fisiologica 0,90 %

Soluzione glucosata 5 % e 33 %

Ringer lattato

Acqua ossigenata

Disinfettanti a base alcolica e non alcolica

Betadine

Glucometri

Strisce ricarica glucometri

Cerotti premedicati

Garze sterili

Guanti chirurgici

Garze idrofile

Altri materiali (L’elenco completo sarà affisso presso la sede in viale Igea 1, per ulteriori informazioni mandare una mail a tarquinia@cri.it o contattare il n. 3285823407 )

La sede di Via Tassoni (vicino ai Vigili del fuoco) sarà aperta il martedì e il giovedì dalla 16 alle 18 per la raccolta dei materiali elencati sopra. Non potranno essere presi in carico materiali diversi da quelli indicati e con data di scadenza inferiore ai 6 mesi. Sarà nostra cura inviare nei prossimi giorni una lista aggiornata in base alle richieste che ci verranno fornite dalla Croce Rossa Ucraina. Si comunica inoltre che è attiva la mail emergenza.ucraina@cri.it per le richieste di ricongiungimento familiare – Restoring family links. Grazie a tutti per la collaborazione.