Emergenza Ucraina: Monte Argentario aderisce alla raccolta fondi di Regione Toscana ed ANCI e dona 10.000 euro

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

L’ Amministrazione comunale di Monte Argentario, vista la grave situazione internazionale, intende assumere in coerenza con l’azione del Governo Italiano provvedimenti urgenti a sostegno sia della popolazione ucraina rimasta nel proprio paese di origine che a sostegno dei profughi che troveranno accoglienza nel territorio nazionale ed in particolare in quello della Regione Toscana, per questo nell’ultima seduta di giunta ha deciso di sostenere con misure concrete la popolazione ucraina coinvolta nel conflitto bellico aderendo alla campagna di raccolta fondi intrapresa dalla Regione Toscana in collaborazione con ANCI Toscana. Il sostegno economico deliberato dal Comune e destinato all’emergenza umanitaria è pari a 10mila euro e sarà versato sul conto corrente dedicato attivato e messo a disposizione dalla Regione Toscana.