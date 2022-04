“Erasmus +: Stories and Storytelling”: docenti di Turchia, Macedonia, Croazia e Grecia in visita didattica all’IC Ettore Sacconi di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Con la visita didattica a Tarquinia delle delegazioni di docenti di Turchia, Macedonia, Croazia e Grecia, prosegue il ciclo di incontri del progetto biennale “Erasmus +: Stories and Storytelling”, che coinvolge l’IC “Ettore Sacconi”. ‘Le insegnanti e i bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno accolto il gruppo di professori, che ha soggiornato in città dal 10 al 15 aprile – fanno sapere dall’IC “Ettore Sacconi” -. Il filo conduttore delle attività svolte è stato l’omaggio alle varie culture, attraverso i punti di contatto emersi dalle storie e dai racconti i cui personaggi sono stati protagonisti di una celebrazione di tipo carnevalesco, accomunati dalla musica quale elemento per sottolineare i momenti di gioia. Ogni istituto partner ha prodotto delle storie che hanno trasmesso messaggi di amicizia, correttezza, rispetto e lealtà”. Tante le iniziative tenute: gli studenti dell’istituto tarquiniese, coordinati dalle insegnanti, hanno accompagnato il gruppo di docenti stranieri alla conoscenza della cultura e dell’alfabeto etruschi, con la realizzazione di tavolette e maschere; sono state effettuate visite al Museo Archeologico Nazionale, alla necropoli dei Monterozzi e ai principali monumenti di Tarquinia; alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” si è tenuto un workshop dedicato allo storytelling; negli spazi esterni della scuola primaria sono state rappresentate alcune danze tradizionali dei vari Paesi. “A maggio saremo in Grecia, per un nuovo incontro – concludono dall’IC “Ettore Sacconi” -. Per l’occasione, in collaborazione con le altre scuole, presenteremo dei canovacci per dare vita a brevi rappresentazioni teatrali di marionette. Il soggiorno in terra ellenica concluderà il progetto “Erasmus +: Stories and Storytelling”.