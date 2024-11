Esposizione dei modelli in legno del Tempio dell’Ara della Regina: da domenica un viaggio nella storia di Tarquinia

Domenica 24 novembre 2024, alle 16, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dei modelli in legno del Tempio etrusco dell’Ara della Regina di Tarquinia presso la Sala D. H. Lawrence in via Umberto I, 49 a Tarquinia. L’evento, patrocinato dal Comune di Tarquinia, vedrà la presenza del Sindaco Francesco Sposetti e della Presidente della Fondazione CARICIV, Gabriella Sarracco. I modelli sono stati realizzati dall’Associazione Anziani con l’Hobby del Modellismo-APS con il contributo della Fondazione CARICIV. L’esposizione sarà visitabile con ingresso libero fino al 5 dicembre 2024, dalle ore 16 alle 19.

I modelli del tempio: un progetto di precisione e cultura

I modelli in legno, realizzati in scala 1:25, sono il frutto del lavoro dell’Associazione Anziani con l’Hobby del Modellismo-APS, basati sui disegni dell’architetto Barbara Binda e sulle elaborazioni tridimensionali di Massimo Legni (Studio ARCHITUTTO DESIGNER’S). La costruzione dei modelli si è avvalsa della collaborazione degli artigiani dell’associazione. Questo progetto è stato ispirato dai risultati delle campagne di scavo condotte dal 1983 al santuario dell’Ara della Regina dall’Università degli Studi di Milano. Le ricerche sono state pubblicate nel quarto volume della Collana Tarchna, curato da Maria Bonghi Jovino e Giovanna Bagnasco Gianni, che analizza i templi arcaici del sito.

L’Associazione Anziani con l’Hobby del Modellismo – APS

Fondata nel 1982 a Tarquinia, l’Associazione Anziani con l’Hobby del Modellismo – APS si dedica alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione di attività culturali e artistiche e alla diffusione della pratica del volontariato. I settori operativi includono falegnameria, modellismo, ceramica e lavorazione del cuoio. L’associazione organizza corsi e workshop per anziani e studenti, incentivando l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso attività creative e formative.