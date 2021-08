“EtruSCO”, gli appuntamenti della settimana nella Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

Lo spettacolo dei Ludi Scaenici. La visita guidata all’Ara della Regina con un tour virtuale in 3D dei templi arcaici. La misteriosa necropoli rupestre di Norchia. Sono solo alcuni degli appuntamenti della nuova settimana di “EtruSCO”, il progetto di valorizzazione e promozione culturale del sito Unesco delle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri e dei rispettivi territori.

Doppio appuntamento il 26 agosto. A Tarquinia, per il ciclo di conferenze “Gli Etruschi e il mare”, alla lizza della torre di Dante, alle ore 21,30, il professor Lucio Fiorini, dell’Università di Perugia, illustrerà i risultati degli scavi condotti nel porto etrusco di Gravisca, l’importante area archeologica a poca distanza dalla riserva naturale delle Saline. Al Castello di Santa Severa, nel cortile delle Barrozze, alle ore 21,15, il professor Paolo Carafa, dell’Università La Sapienza, terrà l’incontro dal titolo i “Nuovi dati sulla casa di Augusto sul Palatino”.

Il 27 agosto, la necropoli del Calvario (all’interno della necropoli dei Monterozzi a Tarquinia), sarà la suggestiva cornice di due iniziative. Alle ore 17, con Vittoria Tassoni, chef e cuoca dell’Alleanza Slow Food, si starà “A tavola con gli Etruschi”, per una degustazione che farà conoscere segreti e curiosità di cosa mangiava questo popolo, celebrato da poeti e prosatori per gli splendori e i fasti dei banchetti ancora oggi ben visibili nelle tombe dipinte (numero massimo di partecipanti 30). Alle ore 19,30, saranno rappresentati i Ludi Scaenici, una rievocazione storica degli antichi spettacoli musicali in cui i Ludiones, danzatori-attori Etruschi, danzavano al suono delle tibiae (numero massimo di partecipanti 90).

Immersa nel tufo e in un fitto bosco lungo l’antica via Clodia, l’affascinante necropoli rupestre etrusca di Norchia sarà il luogo della visita guidata in programma il 28 agosto alle ore 17 (numero massimo di partecipanti 30 con mezzi propri, luogo di appuntamento SS1bis località Cinelli, incrocio per Norchia). Sempre il 28 agosto, alle ore 18, si rinnoverà l’appuntamento con la visita guidata agli scavi di Castrum Novum a Santa Marinella – Torre Chiaruccia (numero massimo di partecipanti 30 con mezzi propri). Un’occasione per conoscere l’antica colonia romana costruita all’epoca delle guerre puniche lungo l’asse della via Aurelia, nella prima metà del III secolo a.C., e avere un quadro sui legami ma anche gli scontri tra la civiltà romana e quella etrusca.

Il 29 agosto, alle ore 17, l’Ara della Regina, il più grande santuario etrusco conosciuto da cui ammirare un panorama che spazia da Tarquinia all’entroterra della Tuscia, sarà al centro di una visita guidata speciale arricchita da un tour virtuale in 3D dei templi arcaici Attraverso dei visori sarà infatti possibile, grazie alle ricostruzioni virtuali di Architutto Designer’s, visitare l’interno e l’esterno dei templi etruschi (numero massimo di partecipanti 30 con mezzi propri, ritrovo al parcheggio del Pianoro della Civita o, alle ore 16, 45, alla Barriera San Giusto).

Il progetto “EtruSCO” è promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e l’Associazione ArcheologicaMente onlus, con il contributo economico della Regione Lazio, sotto l’egida del Ministero della Cultura, della Direzione Regionale Musei Lazio e della Soprintendenza Archeologia Belle Arte e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Le iniziative in calendario sono gratuite e nel rispetto delle norme anticovid.

Per i musei, i parchi archeologici e le necropoli il biglietto d’ingresso è a carico del visitatore, munito di green pass. Le prenotazioni dei singoli eventi saranno gestite tramite gli infopoint di Tarquinia (tel. 0766 849282, email info.turismo@tarquinia.net) e Cerveteri (tel. 353 4107535, email pitcerveteri@gmail.com). Il calendario e i contatti utili per le prenotazioni degli eventi saranno fruibili anche tramite un QR code presente sul materiale pubblicitario.